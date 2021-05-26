Первая «сухая» победа России на ЧМ! Помучились с Данией, но не допустили новую сенсацию

Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 отдохнула один день после откровенно слабой игры со Словакией и вернулась на турнир матчем с датчанами. Скандинавы в Риге весьма хороши, у них в активе две победы над шведами и британцами, а также поражение с минимальным счётом от швейцарцев. Команда Хайнца Элерса действует очень плотно и жёстко, на хороших скоростях, так что нашей сборной нужно было готовиться к тому, что, как и в игре со Словакией, на льду будет очень мало свободного пространства, а выиграть малой кровью точно не получится.

Первый период встречи полностью подтвердил этот тезис — датчане держались весьма уверенно и солидно. Россия же начала игру очень активно, напористо, агрессивно, явно желая реабилитироваться за проигрыш в прошлой встрече, но забить быстрый гол не удалось, и к концу отрезка динамика нашей сборной сошла на нет. Самый же реальный шанс отличиться упустил Максим Шалунов, после броска которого в большинстве потрясающий сейв удался датскому вратарю Себастьяну Даму. Лучший снайпер последнего Кубка Гагарина по-прежнему никак не может забить на этом ЧМ.

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Как только Россия сбавила в давлении, так проснулись датчане, выдавшие несколько хороших отрезков у наших ворот. Подопечным Брагина же снова не хватало командного взаимодействия, активности, ребята играли с небольшим территориальным и игровым преимуществом, но уж излишне вяло и академично. В перерыве Валерию Николаевичу нужно было обязательно встряхнуть своих парней, чтобы избежать словацкий сценарий.

Но во втором периоде картина на льду изменилась не сильно. Нашим катастрофически не хватало движения, сыгранности и вариативности в прохождении крепкой датской защиты. Скандинавы, в свою очередь, с удовольствием действовали от обороны, а при случае отвечали своими позиционками. Счёт 0:0 добавлял нервозности, и она чувствовалась в российских хоккеистах, которые никак не могли подобрать ключи к воротам Дама.

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К счастью, у нашей команды была отдушина — игра в большинстве. Первая попытка реализовать лишнего во втором периоде не увенчалась успехом (хоть и порадовала своей структурой), а под занавес отрезка датчанин Никлас Андерсен схватил глупое, ненужное удаление, за которое вскоре был наказан.



Россия вымучила (по-другому и не скажешь) этот гол: Бурдасов набросил на пятачок, там поборолся Воронков, шайба отскочила к Морозову, и Иван вонзил её в сетку. Та самая «мусорная» шайба, которая была необходима нашей сборной!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В начале третьего периода у России был хороший шанс успокоить своих болельщиков и забить второй гол, но ещё одно большинство реализовать не удалось. А затем свою попытку реализовать лишнего заработали уже датчане, и провели эти две минуты крайне опасно. Были и блокированные броски, и сейвы Самонова, и перекладина — Дания подобралась очень близко к ответной шайбе.



Но свой момент сравнять счёт скандинавы упустили, а вскоре Россия забила второй гол. Наконец-то удалась качественная атака с ходу: Толчинский притащил шайбу в зону по правому флангу, резко развернулся, на ногах не устоял, но успел сделать «слепой» перевод налево на Барабанова. Александр был точен!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

2:0 — приговор для Дании по такой игре. У скандинавов уже не было ни времени, ни сил перестроиться, и наши спокойно довели дело до победы. Да ещё и забили классный третий гол за три с небольшим минуты до сирены! Морозов вчистую выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Воронков резко «выстрелил», застав Дама врасплох.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

3:0! Есть первая «сухая» победа России на этом ЧМ. Вряд ли игра наших ребят порадовала болельщиков, подопечным Брагина пришлось помучиться с неуступчивыми датчанами, но всё же новой сенсации на мировом форуме не состоялось.