Рижский депутат сравнил замену флага Беларуси на ЧМ с показом среднего пальца

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин сравнил замену флага Беларуси с показом среднего пальца.



«Мэр не мог придумать ничего умнее, чем «показать средний палец, и это указывает на соответствующий уровень». Поможет ли этот жест как-то народу Беларуси?!», – цитирует Чекушина TVNET.

Напомним, власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.