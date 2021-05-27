Рижский депутат сравнил замену флага Беларуси на ЧМ с показом среднего пальца

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин сравнил замену флага Беларуси с показом среднего пальца.
«Мэр не мог придумать ничего умнее, чем «показать средний палец, и это указывает на соответствующий уровень». Поможет ли этот жест как-то народу Беларуси?!», – цитирует Чекушина TVNET.
Напомним, власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
- 27 мая 2021
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