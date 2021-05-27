Рижский депутат – о замене флагов на ЧМ: мелочный, трусливый и пакостливый поступок

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин возмутился действиями министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и рижского мэра Мартиньша Стакиса, заменивших официальный флаг Белоруссии на оппозиционный красно-белый флаг.
«Новая рижская власть заменила флаг России на флаг Олимпийского комитета, хотя известно — запрета на национальную символику в городе нет. Его нельзя использовать только на спортивных аренах. Можно, конечно, оценить действия этих людей по Фрейду. Но я буду проще. Слова господина Лаврова мне в этой ситуации как-то ближе. Мелочный, трусливый и пакостливый поступок, недостойный государственных мужей.
Особенно это касается господина Стакиса, который бы больше думал о городе и его развитии, а не участвовал бы в провокациях и разжигании вражды. Впереди выборы во всех муниципалитетах Латвии. Хотите, чтобы у власти оказались такие люди? Те, кто даже в спорте нашёл возможность испортить воздух», – цитирует Чекушина Eadaily.
Напомним, что власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
- 27 мая 2021
-
16:44
-
16:24
-
16:15
-
16:15
-
15:31
-
15:30
-
15:01
-
14:27
-
14:21
-
14:01
-
13:26
-
12:43
-
12:21
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:15
-
10:52
-
10:38
-
10:11
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:41
-
08:30
-
07:18
-
07:00
-
06:59
-
06:50
-
06:07
-
05:50
-
05:16
-
04:49