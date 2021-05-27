Рижский депутат – о замене флагов на ЧМ: мелочный, трусливый и пакостливый поступок

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин возмутился действиями министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и рижского мэра Мартиньша Стакиса, заменивших официальный флаг Белоруссии на оппозиционный красно-белый флаг.



«Новая рижская власть заменила флаг России на флаг Олимпийского комитета, хотя известно — запрета на национальную символику в городе нет. Его нельзя использовать только на спортивных аренах. Можно, конечно, оценить действия этих людей по Фрейду. Но я буду проще. Слова господина Лаврова мне в этой ситуации как-то ближе. Мелочный, трусливый и пакостливый поступок, недостойный государственных мужей.

Особенно это касается господина Стакиса, который бы больше думал о городе и его развитии, а не участвовал бы в провокациях и разжигании вражды. Впереди выборы во всех муниципалитетах Латвии. Хотите, чтобы у власти оказались такие люди? Те, кто даже в спорте нашёл возможность испортить воздух», – цитирует Чекушина Eadaily.



Напомним, что власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.