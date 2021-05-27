Плющев: у Бобровского не сложился сезон, но у «Флориды» слабая защита

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал появление в сборной России вратаря Сергея Бобровского.
«Это отличная новость. Сергей — опытный голкипер, и я уверен, что он вселит дополнительную уверенность полевым игрокам. Это вратарь высочайшего уровня. Да, этот сезон в НХЛ у него не сложился, но это не его вина. Игра защитников «Флориды» оставляет желать лучшего. Там каждый играет с каждым.
Сейчас самое главное, чтобы Сергей как можно быстрее акклиматизировался и приступил к тренировкам. К старту плей-офф он будет полностью готов», — сказал Плющев «Чемпионату».
Сегодня стало известно, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. 32-летний россиянин прилетит в Ригу 29 мая. После обязательного карантина голкипер сможет сыграть за сборную России уже в четвертьфинале.
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