Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на один матч

Защитник сборной Казахстана Иван Степаненко дисквалифицирован на один матч.



Как сообщает Шайба.kz, такое решение было принято независимым дисциплинарным комитетом ИИХФ за эпизод, произошедший на 6 минуте матча с Германией в отношении Лукаса Райхеля. После видеопросмотра зафиксировано нарушение правила №124 («Атака в область головы и шеи»).

Видео можно увидеть на странцие shaiba.kz в "Инстаграме". Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, Степаненко пропустит матч cо сборной Канады и сможет вернуться на следующую игру против Италии. Матч с канадцами состоится сегодня, 28 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Встреча с итальянцами пройдёт 29 мая. Стартовая серена прозвучит — в 12:15 мск.

За четыре матча на ЧМ-2021 Иван Степаненко набрал одно (0+1) очко по системе «гол+пас». После четырёх матчей сборная Казахстана (7) занимает четвёртое место в группе В.