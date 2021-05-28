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Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на один матч

Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на один матч
Никита Сербаков
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Защитник сборной Казахстана Иван Степаненко дисквалифицирован на один матч.

Как сообщает Шайба.kz, такое решение было принято независимым дисциплинарным комитетом ИИХФ за эпизод, произошедший на 6 минуте матча с Германией в отношении Лукаса Райхеля. После видеопросмотра зафиксировано нарушение правила №124 («Атака в область головы и шеи»).

Видео можно увидеть на странцие shaiba.kz в "Инстаграме". Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, Степаненко пропустит матч cо сборной Канады и сможет вернуться на следующую игру против Италии. Матч с канадцами состоится сегодня, 28 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Встреча с итальянцами пройдёт 29 мая. Стартовая серена прозвучит — в 12:15 мск.

За четыре матча на ЧМ-2021 Иван Степаненко набрал одно (0+1) очко по системе «гол+пас». После четырёх матчей сборная Казахстана (7) занимает четвёртое место в группе В.

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