Джерри — о возможном поиске «Питтсбургом» нового вратаря: решать клубу

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри прокомментировал свою игру в плей-офф и высказался о том, что клуб может усилить вратарскую линию в межсезонье.

«Смириться с поражением всегда непросто. Всегда хочется иметь шанс выиграть Кубок Стэнли. Каждый год хочется бороться за него. Мне нужно быть готовым играть лучше в таких матчах.



Новый вратарь в команде? Это решение клуба. Я ничего не могу с этим поделать. Это зависит от руководства.



В начале сезона у меня был определённый спад, я смог исправить ситуацию и показывал хороший хоккей. В плей-офф, конечно, хотелось бы выглядеть лучше. Есть моменты, в которых я действовал бы по-другому. В следующем сезоне мне многое предстоит улучшить», — приводит слова Джерри Sportsnet.

В шести матчах серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4) 26-летний канадец пропустил 21 шайбу, отражая 88,8% бросков, что меньше его показателя в регулярном чемпионате (90,8%).

Контракт вратаря с кэпхитом $ 3,5 млн действует ещё два сезона.