Джерри — о возможном поиске «Питтсбургом» нового вратаря: решать клубу

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри прокомментировал свою игру в плей-офф и высказался о том, что клуб может усилить вратарскую линию в межсезонье.
«Смириться с поражением всегда непросто. Всегда хочется иметь шанс выиграть Кубок Стэнли. Каждый год хочется бороться за него. Мне нужно быть готовым играть лучше в таких матчах.
Новый вратарь в команде? Это решение клуба. Я ничего не могу с этим поделать. Это зависит от руководства.
В начале сезона у меня был определённый спад, я смог исправить ситуацию и показывал хороший хоккей. В плей-офф, конечно, хотелось бы выглядеть лучше. Есть моменты, в которых я действовал бы по-другому. В следующем сезоне мне многое предстоит улучшить», — приводит слова Джерри Sportsnet.
В шести матчах серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4) 26-летний канадец пропустил 21 шайбу, отражая 88,8% бросков, что меньше его показателя в регулярном чемпионате (90,8%).
Контракт вратаря с кэпхитом $ 3,5 млн действует ещё два сезона.
- 29 мая 2021
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