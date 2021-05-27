Конец эпохи Малкина и Кросби. «Питтсбург» вылетел из плей-офф, проиграв матч за 13 секунд

Канадец провалился в Кубке Стэнли, но летом снова будут говорить об обмене россиянина.

Судьбу пятого матча серии между «Питтсбургом» и «Айлендерс» решила грубейшая ошибка голкипера «пингвинов» Тристана Джерри. В овертайме он буквально подарил шайбу Джошу Бейли, тот забил и поставил команду Малкина и Кросби на грань вылета из плей-офф.

Проблема отсутствия топового голкипера у «Питтсбурга» читалась ещё до начала сезона, а сейчас она встаёт в полный рост. В шестой встрече Майк Салливан не смог довериться никому, кроме всё того же Джерри. Что касается «Айлендерс», то на одну из решающих игр этого раунда снова вышел Илья Сорокин — счастливый талисман «островитян», не проигрывающий пока матчи Кубка Стэнли.

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С первых же минут команды устроили голевую перестрелку — уже не первую в этой серии. Счёт на 2-й минуте открыл в быстрой контратаке Джефф Картер, вскоре похожим голом ответил Энтони Бовиллье. В середине периода «Питтсбург» реализовал большинство: Малкин, Летанг и Гюнцель нарисовали красивую комбинацию.

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Но прошло чуть больше минуты, как счёт стал 2:2 — Кайл Палмьери успешно сыграл на добивании.

Это всё был первый период, а развязка матча и серии случилась во втором отрезке. Для начала «Питтсбург» в третий раз вышел вперёд: Джейсон Цукер обыгрался с Малкиным у борта и с кистей «прошил» Сорокина. Четвёртый ассист российского центрфорварда в этом плей-офф.



А затем для «Питтсбурга» случилась роковая 29-я минута. Брок Нельсон вновь сравнял счёт, воспользовавшись шикарной передачей от Бейли.

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В следующей смене Райан Пулок ухнул от синей линии, а Тристан Джерри забыл про ближний угол.

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Всего лишь за 13 секунд «Айлендерс» перевернули ход встречи, по сути, выиграли этот матч, а вместе с ним и серию. Расстроенный «Питтсбург» вскоре пропустил ещё и пятую шайбу (дубль оформил Нельсон), а прийти в себя «пингвинам» удалось только после перерыва. Но «островитяне» уже вцепились зубами в результат, да и Сорокин сыграл спокойно, закончив встречу с 34 сейвами. Четыре игры в плей-офф — четыре победы у Ильи. Прекрасный результат!



«Айлендерс» выиграли матч 5:3, серию 4-2. Кстати, впервые с 1993 года «островитяне» закрыли раунд победой на домашнем стадионе «Нассау Колизеум». На следующем этапе подопечные Барри Тротца сыграют с «Бостоном», первые матчи пройдут на домашнем льду «Брюинз».



Что касается «Питтсбурга», то сейчас наверняка вновь пойдут разговоры о необходимости резкой перестройки и возможном обмене кого-то из лидеров, потому что в нынешнем виде «пингвины» уже точно ничего не добьются. Это конец эпохи Кросби и Малкина.



Скорее всего, летом будут говорить про досрочное расставание с Малкиным, у которого остался один год по действующему контракту. Однако в этом плей-офф Евгений стал одним из лучших бомбардиров «Питтсбурга», а в шестой игре набрал 2 очка. Тот же Кросби провалил матчи Кубка Стэнли (2 (1+1) очка в шести играх), а сегодняшнюю встречу закончил с «-3». Но местную икону, конечно, трогать никто не будет, да и нет в этом никакого смысла. Проблемы «пингвинов» не в лидерах, а в их окружении.