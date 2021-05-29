Потанин: я бы очень хотел, чтобы такие игроки, как Овечкин, заканчивали карьеру в России

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин поделился мнением о будущем Александра Овечкина.



«Было бы символично, если б Овечкин свою карьеру продолжил и завершил в России. Наверное, это могло бы быть московское «Динамо». От такого возвращения выиграл бы весь наш хоккей.



Все понимают, что в НХЛ выступают лучшие хоккеисты мира. Качество хоккея там выше, зрелищность более привлекательная. Тем не менее КХЛ — это очень хороший проект с высокой конкурентной средой. За нашей лигой интересно наблюдать.



И когда появляются такие звёзды, как Саша, это придаёт совсем иной, мощный импульс развитию хоккея в стране. Я бы очень хотел, чтобы такие игроки, как Овечкин и Малкин в будущем, как Ковальчук и Дацюк в настоящем, возвращались и заканчивали карьеру у нас в стране.



Способен ли Александр Овечкин (730 шайб) обогнать Уэйна Гретцки (894) по голам за карьеру в НХЛ? Говоря глобально, Овечкин уже завоевал главный приз НХЛ — Кубок Стэнли. И чтобы войти в Тройной золотой клуб, ему осталось победить на Олимпиаде. Шанс будет в 2022 году на Играх в Пекине.



Что касается рекорда результативности, то я думаю, ни Александру Овечкину, ни кому-то другому вряд ли удастся превзойти рекорд Гретцки. Просто в те времена, когда Уэйн ставил свои рекорды, была совсем другая игра.



Сейчас трудно представить, чтобы в НХЛ кто-нибудь забил 90 шайб или набрал свыше 200 очков за сезон. Теперь результативность в среднем в два раза ниже. Поэтому современным игрокам в условиях более жёсткой конкуренции трудно бить рекорды Гретцки, установленные в конце прошлого века. Но думаю, это вполне компенсируется титулами на чемпионате мира, Олимпиаде и в плей-офф НХЛ», — приводит слова Потанина Sport24.

Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги