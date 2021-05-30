Уэбер: Прайс с «Торонто» сыграл восхитительно, он подарил шанс «Монреалю»

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер рассказал, за счёт чего «Монреалю» удалось обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Эта команда никогда не сдаётся. Мы смогли победить даже несмотря на то, что в двух последних матчах упускали преимущество. Прайс сегодня сыграл восхитительно. Он держал нас в игре, особенно в овертайме, когда соперник давил, подарил нам шанс, и это стало решающим фактором», – цитирует Уэбера официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.



Напомним, что в шестом матче «Монреаль» одержал победу (3:2, ОТ) и сравнял счёт в серии, а голкипер Кэри Прайс отразил 41 из 43 бросков «Торонто».



Решающая встреча состоится 1 июня в 2:00 мск.

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