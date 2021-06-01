Эмоции игроков «Торонто» после сирены в решающем матче плей-офф с «Монреалем»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» эмоционально отреагировали на вылет из Кубка Стэнли. «Торонто» уступил в серии «Монреаль Канадиенс» 3-4. В решающем матче «Монреаль» одержал победу со счётом 3:1.

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«Торонто» вновь уступил в матче, в котором мог оформить победу в серии. Канадский клуб проиграл уже восьмой решающий матч подряд. Неудачная серия клуба длится с 2013 года. В неё вошли поражения в матчах с «Бостон Брюинз» (2013, 2018, 2019), «Коламбус Блю Джекетс» (2020) и «Монреалем» (2021).

Это вторая по продолжительности серия поражений в подобных матчах в истории НХЛ. Антирекорд принадлежит «Аризоне Койотс» (с учётом выступления прежнего «Виннипега». Она составляла 12 матчей.

В последний раз «Лифс» выигрывали серию плей-офф ещё в 2004 году.