Мэттьюс — о вылете «Торонто»: даже не знаю, как это всё прокомментировать

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отреагировал на вылет своей команды из плей-офф Кубка Стэнли. Минувшей ночью «Торонто» уступил в седьмом матче серии первого раунда плей-офф «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:3. «Монреаль» выиграл серию 4-3.

«Торонто» завершил регулярный сезон на первом месте в Северном дивизионе. «Монреаль» стал лишь четвёртым.

«Я не думаю, что здесь можно много чего сказать. Даже не знаю, как всё это прокомментировать. Такой исход очень сильно расстраивает», — цитирует Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Канадский клуб проиграл уже восьмой решающий матч подряд. Неудачная серия клуба длится с 2013 года. В неё вошли поражения в матчах с «Бостон Брюинз» (2013, 2018, 2019), «Коламбус Блю Джекетс» (2020) и «Монреалем» (2021).