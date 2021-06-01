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Знахаренко — о матче с Россией: у любого есть гордость и характер, старались их проявить

Знахаренко — о матче с Россией: у любого есть гордость и характер, старались их проявить
Егор Литавор
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Защитник сборной Беларуси Дмитрий Знахаренко поделился мнением о выступлении команды на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия), а также о матче с командой России (0:6).

«Мы здорово начали ЧМ, обыграли шведов, взяли очки у чехов. Но следующий матч против Великобритании проиграли, должны были брать эту игру, чтобы выйти из группы. Негативные эмоции после ЧМ. Когда ехали сюда, были большие ожидания, цели, задачи. Есть как есть. К следующему чемпионату мира лучше подготовимся и выполним поставленную задачу.

Позитивное? Это мой первый чемпионат мира. Навсегда запомню игру против шведов, такого матча у меня в карьере ещё не было. Запомню игру Колосова. Я реально горжусь им, он большой молодец. Он наберётся опыта и будет становиться с каждым годом всё сильнее и сильнее.

Настрой у команды был боевой на матч. Россияне — сильный соперник. Настрой был биться до последнего. У любого человека есть гордость и характер, ребята старались их проявить. Сложно судить по поводу быстрых пропущенных голов. Где-то не повезло, неудачный рикошет и т.д. Второй и третий период играли наглее, больше получалось.

Попал в тройку лучших на турнире у белорусов? Мне было неожиданно и приятно, но большой радости нет. Результат команды намного важнее», — передаёт слова Знахаренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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