Шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения «Тампе» во 2-м раунде плей-офф

Во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:1 и повела в серии – 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 30 сейвов из 31 броска. Форвард Никита Кучеров за 18.28 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Михаил Сергачёв за 21.38 на льду также сделал один бросок, его показатель полезности составил «0».

За «Харрикейнз» единственный гол забил Андрей Свечников, который провёл на площадке 16.15, совершил шесть бросков и заработал показатель полезности «0».

Третий матч серии меду этими командами пройдёт 4 июня.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Тампа» прошла «Флориду Пантерз» со счётом 4:2, а «Каролина» победила «Нэшвилл» с таким же счётом в серии.