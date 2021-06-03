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Генменеджер «Питтсбурга»: в следующем сезоне мы рассчитываем на победу в Кубке Стэнли

Генменеджер «Питтсбурга»: в следующем сезоне мы рассчитываем на победу в Кубке Стэнли
Никита Сербаков
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о задаче победы в Кубке Стэнли и заявил, что для этого ему необходимы нападающие Сидни Кросби и Евгений Малкин, а также защитник Крис Летанг.

«Это особенные хоккеисты. Понятно, что им уже не по 20 лет. Но они по-прежнему играют на высочайшем уровне. Так что мы рассчитываем на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.

Эта троица уже давно здесь. Мы провели неплохой сезон. Мне не пришлось задумываться, как нам поступить с нашими лидерами. Насколько я понимаю, мы заняли пятое место в сводной таблице НХЛ по результатам регулярного сезона. У нас хорошая статистика по пропущенным шайбам и результативности. И это не случайность. Конечно, я рассчитываю, что эти ребята будут играть за нас и в следующем сезоне.

Переговоры о возможном продлении контрактов Малкина и Летанга? Мне бы не хотелось прямо сейчас обсуждать этот вопрос, но мы видим в данном случае определенные перспективы. Мы довольны командой. У нас рабочая, техничная и быстрая команда», – приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ на русском языке.

Контракт Евгения Малкина действует до конца сезона-2021/2022. Годовая заработная плата 34-летнего нападающего составляет $ 9,5 млн.

Евгений Малкин был выбран в 1-м раунде Драфта-2004 под общим 2-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». В сентябре 2006 года подписал свой первый контракт с «пингвинами». Трехкратный обладатель «Кубка Стэнли» (2009, 2016, 2017).

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