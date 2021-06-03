«Авангард» поднял чемпионский флаг в честь года строительства «Арены Омск»

Сегодня, 3 июня, председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов поднял чемпионский флаг «Авангарда» над площадкой строительства «Арены Омск». Вместе с ним символ новых побед водрузил воспитанник Академии чемпион России в сезоне-2020/2021 в составе команды «Авангард»-2004 Глеб Трикозов.



Флаг с изображением Кубка Гагарина установлен на месте клубного флага, поднятого год назад по случаю начала строительства объекта. Тогда на площадке только началась разработка котлована.



«10 июня 2020 года здесь, на строительной площадке «Арены Омск», забили первую пробную сваю. А сейчас мы уже на шестом этаже. Темпы работ впечатляют, и все это с учетом достаточно тяжёлой зимы, когда морозы доходили до 30 градусов. Тогда мы не потеряли темп, и сейчас находимся в том графике, который позволяет нам в сентябре следующего года уже начать чемпионат КХЛ в Омске.



Арена строится в том числе для таких ребят, как Глеб Трикозов. Это будущее омского хоккея. Он сегодня был в раздевалке и, мне кажется, уже присмотрел себе место. А если серьёзно – мы рассчитываем на таких парней, как Глеб, он и другие воспитанники нашей Академии станут основой «Авангарда». Поэтому мы его пригласили посмотреть, как идет стройка. Сегодня ветер сильный в Омске, и флаг было поднимать так же тяжело, как выигрывать чемпионство — что первой команде, что команде Глеба – они ведь тоже чемпионы России», — приводит слова Крылова официальный сайт омского клуба.



Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021, в финале обыграв московский ЦСКА в серии со счётом 4-2.