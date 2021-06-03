В Госдуме отреагировали на поражение сборной России от Канады на чемпионате мира

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на поражение сборной России в матче с Канадой (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Латвии.
«Обидное поражение в овертайме. Ребята достойно сражались, но, к сожалению, дальше четвертьфинала пробиться не смогли. Очень обидно. Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьёзные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно. Мы все расстроены.
Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили, что Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф… Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд, зато есть много факторов, которые могут повлиять на результат игры», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 3 июня 2021
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:28
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:15