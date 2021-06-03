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В Госдуме отреагировали на поражение сборной России от Канады на чемпионате мира

В Госдуме отреагировали на поражение сборной России от Канады на чемпионате мира
Салават Муртазин
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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на поражение сборной России в матче с Канадой (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Обидное поражение в овертайме. Ребята достойно сражались, но, к сожалению, дальше четвертьфинала пробиться не смогли. Очень обидно. Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьёзные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно. Мы все расстроены.

Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили, что Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф… Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд, зато есть много факторов, которые могут повлиять на результат игры», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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