Боумэн: поражение от Канады — не позор для России, была напряжённая игра

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн поделился мнением о победе канадской сборной в четвертьфинале чемпионата мира со сборной России. Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ.
«Это была очень хорошая игра. Кто-то говорит, что это позор для России? Нет, конечно, нет. Всё-таки это были профессиональные хоккеисты, была конкурентная и напряжённая игра.
В воротах очень сильную игру провёл Дарси Кемпер, он много раз спасал команду. У сборной Канады вообще достаточно крепкий состав, в нём есть и будущий первый номер драфта НХЛ. Канадские ребята играли с невероятной отдачей, хотя и сборная России играла неплохо, это надо признать. Этот год всё-таки был особенным и не совсем нормальным, многие игроки не приехали, команды не могли использовать всех, кого хотели», — цитирует Боумэна ТАСС.
- 4 июня 2021
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