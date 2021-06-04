Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России в матче с Канадой

Дмитрий Песков, пресс-атташе президента России Владимира Путина, рассказал о реакции главы государства на поражение сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 2:1 ОТ.

«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Счёт в матче на 35-й минуте открыл нападающий россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.

В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.