Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России в матче с Канадой
Поделиться
Дмитрий Песков, пресс-атташе президента России Владимира Путина, рассказал о реакции главы государства на поражение сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 2:1 ОТ.
«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Счёт в матче на 35-й минуте открыл нападающий россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.
В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам