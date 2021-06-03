Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.

В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.