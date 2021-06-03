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Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира

Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира
Антон Мозговой
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В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.

В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)   1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12' (3x3)
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