Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал чемпионата мира
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В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.
Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота.
В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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