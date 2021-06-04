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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили три специалиста

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили три специалиста
Владимир Лаевский
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Белорусские тренеры Дмитрий Астапенко, Дмитрий Филиппович и Алексей Дашкевич подписали контракты с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Тренером по индивидуальному развитию станет Дмитрий Астапенко. 34-летний специалист несколько лет работал в «Динамо-Молодечно». В хоккейном мире он известен как специалист по развитию техники катания. Индивидуально работал со звездами НХЛ и КХЛ.

Тренером вратарей станет Дмитрий Филиппович, который ранее шесть лет работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», затем — три года в сборных Беларуси U17 и U18. Филиппович оказал большое влияние на развитие голкипера Алексея Колосова, начав с ним совместную работу еще 9 лет назад.

За общефизическую подготовку теперь будет отвечать Алексей Дашкевич.

25-летний специалист играл в высшей лиге за «Шахтер-2» и БФСО «Динамо». В сезоне 2019/2020 входил в штаб «Минских зубров», а в сезоне 2020/2021 — «Динамо-Молодечно». Известен как специалист, который обладает фундаментальными знаниями физиологии и биохимии, следит за новыми разработками в области физической подготовки и оперативно их внедряет в тренировочный процесс.

Отмечается, что Андрей Мезин, Михаил Грабовский, Павел Перепехин и Борис Король продолжат работу в тренерском штабе Крэйга Вудкрофта.

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