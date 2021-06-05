Мэттьюс, Славин и Сперджен номинированы на Леди Бинг Трофи

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявил номинантов на Леди Бинг Трофи по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021.



В число номинантов вошли: Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»), Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз») и Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»).



Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.



В сезоне-2020/2021 Мэттьюс провёл 52 игры в регулярном чемпионате, набрав 66 (41+25) очков при показателе полезности "+20". В плей-офф нападающий сыграл в семи встречах, набрав 5 (1+4) баллов.



Защитник «Каролины» Славин сыграл в 52 матчах регулярного сезона, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности "+22". В плей-офф провёл 6 матчей, набрав 4 (0+4) очка.



Сперджен в сезоне-2020/2021 сыграл в 54 играх, набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности "-2". В плей-офф провёл 7 игр, набрав 3 (0+3) балла.