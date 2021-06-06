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Расписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021 на 6 июня

Расписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021 на 6 июня
Георгий Горностаев
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6 июня, на «Арене-Рига» в Латвии состоятся матч за третье место и финал чемпионата мира по хоккею. В первой встрече игрового дня США сыграет с Германией, в финале встретятся Канада и Финляндия.

Матч за третье место между США и Германией начнётся в 15:15 мск, финал, в котором сыграют Канада и Финляндия, стартует в 20:15 мск.

По ходу плей-офф канадцы обыграли в овертайме Россию (2:1) и США (4:2), финны победили Чехию (1:0) и Германию (2:1).

Напомним, действующий победитель турнира — сборная Финляндии, которая обыграла Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоялись полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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