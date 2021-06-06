«Это был ключевой отрезок». Тротц отреагировал на сейвы Варламова в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась со счётом 4:1. Тротц отметил впечатляющую игру российского голкипера островитян Семёна Варламова. На первых секундах третьего периода он совершил четыре сейва.

«Да, это был ключевой отрезок. Если бы «Бостон» забил, игра пошла бы по совершенно иному сценарию», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.

Счёт в серии сравнялся — 2-2.