«Айлендерс» снова сравнялись в серии с «Бостоном», у Варламова 28 сейвов

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.
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Пятый матч серии с участием этих команд состоится 8 июня.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4 и вышла вперёд в серии – 3:1. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
- 7 июня 2021
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