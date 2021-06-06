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«Айлендерс» снова сравнялись в серии с «Бостоном», у Варламова 28 сейвов

«Айлендерс» снова сравнялись в серии с «Бостоном», у Варламова 28 сейвов
Кирилл Горбачинский
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В четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Пятый матч серии с участием этих команд состоится 8 июня.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
06 июня 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крейчи (Маршан, Пастрняк) – 23:57' (5x4)   1:1 Палмьери (Барзал, Эберле) – 26:38' (5x5)   2:1 Барзал (Мейфилд, Добсон) – 53:03' (5x5)   3:1 Сизикас (Клаттербак) – 58:57' (en)   4:1 Пажо (Комаров) – 59:57' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4 и вышла вперёд в серии – 3:1. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

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