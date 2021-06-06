Стали известны лучшие игроки чемпионата мира — 2021 в каждом амплуа

Сегодня, 6 июня, в Риге (Латвия) завершился мужской чемпионат мира по хоккею. В финале, проходившем на «Арене-Рига», встречались сборные Финляндии и Канады. Победу одержали канадские хоккеисты в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
Журналист Крис Петерс опубликовал в «твиттере» список лучших игроков турнира по амплуа:
Лучший вратарь: Кэлвин Питерсен (США);
Лучший защитник: Мориц Зайдер (Германия);
Лучший нападающий: Петер Цегларик (Словакия).
Голкипер сборной США Питерсен принял участие в восьми матчах, пропустив 9 шайб и сыграв два матча «на ноль». Зайдер в составе немецкой команды выходил в девяти играх и набрал 5 (0+5) баллов. Словацкий нападающий Цегларик провёл на турнире восемь матчей, набрав 11 (5+6) очков.
Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.
- 7 июня 2021
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