«Кленовые» взяли реванш у финнов за поражение в финале чемпионата мира двухлетней давности и догнали СССР/Россию по победам на ЧМ.

Канада — чемпион мира! Молились о выходе из группы, а в плей-офф обыграли всех топов

Канадцы молились о выходе из группы после поражения от финнов

Выступление сборной Канады на чемпионате мира 2021 года притягивало к себе повышенное внимание с первого дня мирового первенства. Всё началось с того, что подопечные Жерара Галлана установили национальный антирекорд, выдав худший старт в истории Канады на мировых первенствах. «Кленовые» проиграли три матча кряду, не сумев набрать ни одного очка, с ходу поставив свой выход из группы под огромный знак вопроса.

Приезд в расположение команды нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане немного выправил ситуацию. Тренерский штаб «кленовых» образовал ударную тройку нападения Браун — Хенрик — Манджапане, которая впоследствии стала лучшим сочетанием на турнире. Канадцы набрали 10 очков в четырёх матчах на финише предварительного раунда, однако досадное поражение в заключительном матче группового турнира с командой Финляндии (2:3 Б) могло отправить их домой. Сборным Германии и Латвии было достаточно уйти в дополнительное время, чтобы лишить Канаду шансов на продолжение борьбы, но этого не произошло. Немцы победили в основное время (2:1) и своим успехом вывели канадцев в медальный раунд.

«Если выйдем в четвертьфинал, остальным командам надо быть настороже. Мы можем выиграть. Мы показали не лучший старт, но если выйдем в плей-офф, то будем опасным соперником. Сейчас остаётся только надеяться и молиться, больше мы ничего не можем поделать. Но если пройдём в следующий раунд, то будем готовы», — говорил защитник канадцев Марио Ферраро после поражения от финнов.

В плей-офф «кленовые» прошли две лучшие команды группового раунда

Слова защитника «Сан-Хосе Шаркс» не разошлись с делом. В плей-офф сборная Канады предстала совершенно другой командой в сравнении с предварительным этапом турнира. На пути к финалу «кленовые» последовательно разобрались с двумя лучшими командами по итогам групповой стадии. Согласно рейтингу, канадцы пробились в четвертьфинал с седьмым посевом, и уже в первом раунде плей-офф они выбили из борьбы сборную России (2:1 ОТ). Автором победного гола стал вышеупомянутый Манджапане, проводящий лучший турнир в своей карьере.

В полуфинале подопечные Галлана встретились с командой США, которая обладала первым посевом после завершения группового этапа. Канадцы переиграли принципиального соперника со счётом 4:2 и пробились в пятый финал чемпионата мира за последние шесть турниров. На чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах канадцы становились чемпионами, в 2017-м и 2019-м завоёвывали серебряные медали. И вот теперь выход в ещё один финал — и новый шанс на золотые медали.

Новость по теме Канада в плей-офф ЧМ обыграла две лучшие команды турнира по рейтингу

Ремейк предыдущего финала чемпионата мира

В финале последнего чемпионата мира, который состоялся в 2019 году, канадцы уступили сборной Финляндии (1:3). Героем предыдущего золотого матча стал нападающий «львов» Марко Анттила, оформивший дубль. Анттила сначала сравнял счёт в матче, а затем и забил победную шайбу в начале третьего периода. Окончательный счёт установил Харри Песонен, в нынешнем сезоне защищавший цвета магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса». Спустя два года «кленовые» получили шанс на реванш за поражение в братиславском финале.

В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера Юкки Ялонена переиграла сборную Германии (2:1). Примечательно, что на турнире в Риге сборная Суоми прибегла к помощи всего двух игроков из НХЛ и оба даже близко не являются за океаном звёздами первой величины. Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только защитник «Лос-Анджелеса» Олли Мяяття, а также форвард «Баффало» Артту Руотсалайнен, который половину сезона провёл в чемпионате Финляндии.

Всё дело в том, что при формировании команды перед прошлым ЧМ тренерский штаб Ялонена столкнулся с массовым отказом от участия в турнире со стороны игроков НХЛ. После чего финский специалист сообщил своим хоккеистам, что он не собирается никого упрашивать сыграть за национальную команду, а играть будут только те, кто этого реально хочет. Вот и на этот раз «львы» довольно успешно обошлись игроками, выступающими в различных лигах Европы.

Из КХЛ за Финляндию на этом чемпионате мира сыграли 10 хоккеистов. Это вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятери, защитники Оливер Каски, Атте Охтамаа и Вилле Покка, а также нападающие Марко Анттила, Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Микаэль Руохомаа. Любопытно, что лучшие финские игроки КХЛ – нападающие «Салавата» Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд – также не вошли в состав национальной команды из-за своего нежелания выступать за неё на этапах Евротура. Но даже столь весомые потери в составе не помешали финской команде добраться до решающего матча в Риге.

Трое россиян в финале ЧМ-2021 без участия сборной России

Стоит заметить, что по итогам группового этапа финны получили третий посев. Таким образом, чтобы завоевать золотые медали чемпионата мира, канадцам последовательно предстояло остановить все три топ-сборные предварительного раунда. Отсутствие в финальном матче сборной России дало возможность отработать решающую игру турнира российскому арбитру Евгению Ромасько, дуэт с которым образовал ещё один арбитр КХЛ – чех Мартин Франё. Если говорить о лайнсменах, то среди линейных арбитров назначение на золотой матч получили россияне Глеб Лазарев и Никита Шалагин.

Новость по теме Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЧМ-2021

Именно Ромасько пришлось принимать первое большое судейское решение в финале. На пятой минуте первого периода Евгений зафиксировал толчок на борт в исполнении бывшего форварда «Витязя» Джастина Дэнфорта, выписав новичку «Коламбус Блю Джекетс» малый и дисциплинарный десятиминутный штраф. В начале своего большинства финны долгое время не могли придумать ничего вразумительного, но под занавес розыгрыша создали великолепный момент для Руохомаа, но экс-нападающий «Сибири» не смог переиграть канадского голкипера Дарси Кемпера – вратарь «Аризоны Койотс» парировал бросок щитком.

Новость по теме Российский арбитр Ромасько наказал канадца Дэнфорта удалением «2+10» в финале ЧМ-2021

Руохомаа открыл счёт в финале после спорного удаления Пола

Зато свой следующий момент в матче Микаэль уже не упустил. Канадцы снова нарушили правила в чужой зоне – за игру высоко поднятой клюшкой на две минуты в штрафной бокс отправился нападающий «Оттавы Сенаторз» Ник Пол. Реализовать лишнего финны не успели, но спустя секунду после истечения штрафного времени Пола шайба оказалась в воротах Кемпера. Защитник Оливер Каски набросил от синей линии, Руохомаа оказался один перед воротами, обработал шайбу и пробил Кемпера.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После пропущенного гола главный тренер канадцев очень долго апеллировал к Ромасько по правомерности удаления Пола, пытаясь доказать российскому арбитру, что его хоккеист не достал клюшкой до лица Анттилы, угодив тому в плечо. Повтор момента действительно оставляет сомнения в правоте судейского вердикта. Очевидно, что изначальный контакт клюшки канадца произошёл с плечом финского гиганта, что не является нарушением правил. Однако дальше клюшка теоретически могла достать лицо Анттилы, но качество повтора не позволяет нам судить об этом со стопроцентной уверенностью.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Новость по теме Канадцы пропустили в финале ЧМ-2021 после очень спорного удаления. Видео момента

Комтуа отличился в большинстве, Браун превзошёл Гарланда

На старте второго периода «кленовые» получили возможность продемонстрировать свои умения при игре в большинстве. В штрафной бокс последовательно отправились два игрока финской команды, сначала правила нарушил Руотсалайнен, а затем удалился и Охтамаа. Реализовать «пять на три» канадцы не сумели, зато уже при игре «пять на четыре» отличился нападающий «Анахайм Дакс» Макс Комтуа.

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата мира Коннор Браун с правого края бросил с кистей в дальний угол — шайба после рикошета угодила в штангу, а Комтуа подкараулил отскок и добил игровой снаряд в сетку. Для Брауна набранное очко стало 14-м на этом турнире, благодаря чему он опередил американца Конора Гарланда (13 очков) в споре бомбардиров.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Основные события в матче продолжали разворачиваться исключительно при игре в неравных составах. Следующее нарушение допустил 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр, и финский ветеран Петри Контиола из убойной позиции должен был выводить свою команду вперёд, но 32-летний Кемпер потащил бросок в исполнении бывшего игрока КХЛ.

Россияне Шалагин и Лазарев правильно отменили гол капитана сборной Канады

Под занавес второго периода канадцы отправили вторую шайбу в ворота Олкинуоры — после добивания отличился капитан «кленовых» Адам Хенрик. Пауэр разогнал атаку, Браун прорвался по правому флангу и бросил по воротам, а Хенрик после добивания послал шайбу в сетку. Однако радость родоначальников хоккея оказалась недолгой.

Тренерский штаб финской команды взял челлендж на предмет положения вне игры — и после непродолжительного видеопросмотра российские лайнсмены Шалагин и Лазарев отменили взятие ворот из-за офсайда. Во время входа в зону конёк одного из хоккеистов Канады был в воздухе, и по действующим правилам Международной федерации хоккея это неоспоримый офсайд.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Новость по теме Российские лайнсмены отменили второй гол Канады на 37-й минуте в финале ЧМ с Финляндией

Линдбом вывел Финляндию вперёд, Канада ответила мини-шедевром

В начале третьего периода канадцы упустили прекрасный момент, чтобы впервые в матче повести в счёте, за что и поплатились буквально в следующей смене. Руохомаа сделал перевод на синюю линию, Ким Ноусиайнен отдал дальше на Петтери Линдбома, который выкатился с левого края и бросил в дальний угол ворот. В начале межсезонья Линдбом подписал контракт с «Йокеритом», став одним из первых новичков финского клуба КХЛ, а теперь забросил свою первую шайбу на чемпионате мира.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

После гола Линдбома канадская команда понесла чувствительную потерю в своём составе. Защитник «кленовых» Шон Уолкер за гранью правил выполнил жёсткий силовой приём против одного из хоккеистов «львов», за что был наказан удалением «2+10». Таким образом канадцы потеряли Уолкера до конца основного времени матча.

«Кленовые» смогли отбиться в меньшинстве, после чего сами использовали лишнего, забив красивейший гол после удаления Руохомаа. Браун перевёл шайбу на пятак, откуда Комтуа выполнил потрясающую передачу себе за спину, и Хенрику оставалось уже не промахнуться мимо пустых ворот. Роскошная комбинация в невероятно важный момент финала, позволившая канадцам перевести игру в дополнительное время.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Ник Пол поставил точку в невероятном ЧМ!

По обновлённым правилам проведения чемпионатов мира формат финала подразумевал 20-минутный овертайм «3 на 3». Никаких буллитов. До победного гола. Если бы соперникам не хватило 20 минут для выявления победителя, тогда после 15-минутного перерыва был бы назначен второй овертайм. И так далее до бесконечности. Но командам хватило семи минут — точку в невероятном ЧМ поставил Пол.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Благодаря этой победе канадские хоккеисты в 27-й раз добились победы на чемпионате мира, заодно взяв реванш у финнов за поражение двухлетней давности. Со второй попытки родоначальники хоккея использовали шанс догнать сборную СССР/России (27) по наградам высшего достоинства на ЧМ.