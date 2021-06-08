Карандин: уровень судейства на ЧМ был очень низким

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал работу арбитров на чемпионате мира в Латвии.



«Что касается игры сборной России, то она вполне заслуживала быть первой.



Что до судейства, то его уровень на чемпионате был очень низким. А некоторые моменты вообще показались вопиющими. Я, например, не помню такого, чтобы матч Канады и США судили канадский и американский арбитры. Это же создаёт двойные стандарты! А почему назначили именно этих судей? Да потому, что канадцы и американцы видели, как низок уровень европейского судейства — вот и попросили назначить тех, кто не испортит им игру.



Вообще, главная проблема, на мой взгляд, в том, что судьи очень стараются повлиять на игру, ищут удаления. Как в случае с Тарасенко, например: где судья нашёл нарушение, непонятно. А зачем их вообще искать? Они видны на площадке. Задача судьи — быть незаметным, но на этом чемпионате мира всё было совсем не так.



Необходимо срочно повышать уровень судейства ИИХФ и добиваться того, чтобы все судьи одинаково видели свои задачи и трактовали правила», — сказал Карандин в интервью «Чемпионату».