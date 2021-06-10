Бейли – о победе 6:2: так и нужно играть, если хотите попасть в полуфинал Кубка Стэнли

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли поделился мнением об игре команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (6;2), по итогам которой «островитяне» прошли в следующий раунд.

«Именно так и нужно играть, если вы хотите попасть в полуфинал Кубка Стэнли. Каждый отдал всё, что мог – от Варламова, который оставался на льду с первой до последней секунды, до ребят, которые сыграли 11-12 минут. Сейчас мы испытываем большую радость, но понимаем, что дело еще не закончено», – цитирует Бэйли официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.