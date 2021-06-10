Мэттьюс, Маккиннон и Макдэвид — номинанты на Харт Мемориал Трофи

Нападающие «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид номинированы на награду Харт Мемориал Трофи.



Как сообщает официальный «твиттер» НХЛ, хоккеисты стали претендентами на приз, вручаемый ежегодно игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.



В регулярном сезоне-2020/2021 Мэттьюс сыграл в 52 матчах, набрав 66 (41+25) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф форвард провёл семь игр и набрав 5 (1+4) баллов.



Маккиннон участвовал в 48 встречах «Колорадо» в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф форвард сыграл в 9 матчах, забросив восемь шайб и отдав пять голевых передач.



Макдэвид провёл 56 игр в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырёх играх, забросив одну шайбу и отдав три голевых паса.



Действующим обладателем награды является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.