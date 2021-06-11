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Защитник «Бостона» Кеван Миллер прокомментировал инцидент с Дмитрием Орловым

Защитник «Бостона» Кеван Миллер прокомментировал инцидент с Дмитрием Орловым
Никита Паглазов
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Защитник «Бостон Брюинз» Кеван Миллер вспомнил про инцидент с травмой после жёсткого хита со стороны российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.

«Просто играй в следующий раз в плечо, а не в подбородок», — приводит слова защитника «Бостона» в «Твиттере» журналист Флуто Шинзава.

Напомним Миллер получил травму после силового приёма Дмитрия Орлова, игрок был госпитализирован после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф финала Кубка Стэнли (1:4).

Инцидент произошёл во втором периоде. Орлов атаковал Миллера в своей зоне и был наказан большим штрафом, но позже судьи посмотрели видеозапись эпизода и изменили наказание на малый штраф (2 минуты). Ещё один 2-минутный штраф россиянин получил за драку после силового приёма. Игрок «Бостона» не смог продолжить матч, он был доставлен в больницу для прохождения компьютерной томографии.

Напомним, серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «Брюинз».

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