Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» объявила о продлении контракта с главным тренером Родом Бриндамором.
Как сообщает официальный «твиттер» клуба, контракт с 50-летним специалистом продлён на три года.
Канадский тренер возглавляет «Каролину» с 2018 года. Кроме того, будучи игроком, он выступал в составе «Харрикейнз» с 2000 по 2010 годы.
Отметим, что Бриндамор номинирован на приз «Джейк Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата.
В прошедшем сезоне «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, а в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли обыграла «Нэшвилл» — 4-2. Во втором раунде «Харрикейнз» встретились с действующим чемпионом – «Тампой» — и уступили со счётом 1-4.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
18:45
-
18:24
-
18:13
-
17:49
-
17:21
-
17:06
-
16:39
-
16:24
-
14:53
-
14:37
-
14:31
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:25
-
11:38
-
11:32
-
11:11
-
10:45
-
10:28
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:37
-
06:47
- 16 июня 2021
-
23:54
-
23:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам