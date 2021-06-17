Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года

«Каролина Харрикейнз» объявила о продлении контракта с главным тренером Родом Бриндамором.



Как сообщает официальный «твиттер» клуба, контракт с 50-летним специалистом продлён на три года.



Канадский тренер возглавляет «Каролину» с 2018 года. Кроме того, будучи игроком, он выступал в составе «Харрикейнз» с 2000 по 2010 годы.



Отметим, что Бриндамор номинирован на приз «Джейк Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата.



В прошедшем сезоне «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, а в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли обыграла «Нэшвилл» — 4-2. Во втором раунде «Харрикейнз» встретились с действующим чемпионом – «Тампой» — и уступили со счётом 1-4.