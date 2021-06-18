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«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова ассист

«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова ассист
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 брсоков. Защитник Михаил Сергачёв за 19.32 результативными действиями не отметился.

За «Тампу» единственный гол забил Кэл Клаттербак. Российский вратарь Семён Варламов сделал 23 сейва из 25 бросков. Другой голкипер Илья Сорокин участия в игре не принимал.

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НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
18 июня 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гурд (Коулман, Чернак) – 10:05' (5x5)   1:1 Клаттербак (Мартин, Сизикас) – 37:01' (5x5)   1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 39:42' (5x5)

Ранее в серии «Лайтнинг» одержали победу со счётом 4:2, а «Айлендерс» победили 1:2. Следующий матч серии пройдёт 20 июня.

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