«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла вперёд в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова ассист

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 брсоков. Защитник Михаил Сергачёв за 19.32 результативными действиями не отметился.

За «Тампу» единственный гол забил Кэл Клаттербак. Российский вратарь Семён Варламов сделал 23 сейва из 25 бросков. Другой голкипер Илья Сорокин участия в игре не принимал.

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Ранее в серии «Лайтнинг» одержали победу со счётом 4:2, а «Айлендерс» победили 1:2. Следующий матч серии пройдёт 20 июня.