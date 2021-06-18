Кучеров вышел на чистое четвёртое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

Результативное действие в матче стало для Кучерова 118-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» превзошёл результат знаменитого защитника Сергея Зубова (117 очков).

Впереди располагаются капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (135 очков), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (174 очка) и завершивший карьеру Сергей Фёдоров (176 очков).