Кучеров вышел на чистое четвёртое место по результативности среди россиян в плей-офф НХЛ

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».
Результативное действие в матче стало для Кучерова 118-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» превзошёл результат знаменитого защитника Сергея Зубова (117 очков).
Впереди располагаются капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (135 очков), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (174 очка) и завершивший карьеру Сергей Фёдоров (176 очков).
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