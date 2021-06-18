Наставник «Каролины» Бриндамор поделился эмоциями от получения награды лучшему тренеру НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился эмоциями от выигрыша «Джейк Адамс Эворд» — награды, вручаемой лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата.



«Просто попасть в эту категорию — честь. Любой тренер в нашей лиге, который чего-либо стоит, никогда не будет утверждать, что это исключительно его заслуга. Эта награда становится результатом работы всей команды, и я горжусь, что получаю её от имени всего клуба.



Здесь собрались замечательные люди, и поэтому мне тут так нравится. Я считаю, что у нас работают все лучшие специалисты лиги, начиная с медиков и заканчивая тренерами. Благодарен судьбе, что у меня есть шанс поработать с ними. А ещё у нас замечательные хоккеисты, с которыми я работаю каждый день. Это относится ко всем игрокам, начиная с капитана Джордана Стаала. У нас отличная команда, и я горжусь, что сегодня представляю её здесь, получая эту награду», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

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