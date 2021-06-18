Род Бриндамор выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

50-летний канадский специалист Род Бриндамор, возглавляющий «Каролину Харрикейнз», выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Эворд», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В борьбе за приз ему удалось обойти Дина Эвасона из «Миннесоты Уайлд» и Джоэля Кенневилля из «Флориды Пантерз».



По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 56 матчах. «Флорида» завершила чемпионат строчкой ниже в том же дивизионе, уступив одно очко «Харрикейнз». «Миннесота» заняла третье место в таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 56 играх.



Напомним, что накануне Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года.