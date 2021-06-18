Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Род Бриндамор выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Род Бриндамор выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата
Вячеслав Моренко
Комментарии

50-летний канадский специалист Род Бриндамор, возглавляющий «Каролину Харрикейнз», выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Эворд», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В борьбе за приз ему удалось обойти Дина Эвасона из «Миннесоты Уайлд» и Джоэля Кенневилля из «Флориды Пантерз».

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 56 матчах. «Флорида» завершила чемпионат строчкой ниже в том же дивизионе, уступив одно очко «Харрикейнз». «Миннесота» заняла третье место в таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 56 играх.

Напомним, что накануне Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года.

Новость по теме
Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021