Род Бриндамор выиграл награду лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата

50-летний канадский специалист Род Бриндамор, возглавляющий «Каролину Харрикейнз», выиграл индивидуальную награду «Джейк Адамс Эворд», которая вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
В борьбе за приз ему удалось обойти Дина Эвасона из «Миннесоты Уайлд» и Джоэля Кенневилля из «Флориды Пантерз».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 56 матчах. «Флорида» завершила чемпионат строчкой ниже в том же дивизионе, уступив одно очко «Харрикейнз». «Миннесота» заняла третье место в таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 56 играх.
Напомним, что накануне Бриндамор продлил контракт с «Каролиной» на три года.
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