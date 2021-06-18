Экс-защитник СКА и «Спартака» Херсли перешёл в «Крефельд» Игоря Захаркина

Немецкий «Крефельд Пингвин» подписал контракт с экс-защитником ряда клубов КХЛ Патриком Херсли, сообщается на официальной странице команды в «Фейсбуке».
34-летний Херсли в Континентальной хоккейной лиге выступал за «Сибирь», «Локомотив», СКА и «Спартак».
Последний сезон защитник провёл в шведском «Мальмё».
Херсли покинул «Спартак» в 2020 году. В сезоне-2019/2020 он принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) балла при показателе полезности «+2». В шести встречах Кубка Гагарина защитник забил три гола и отметился результативной передачей.
Напомним, ранее российский тренер Игорь Захаркин стал тренером-консультантом «Крефельда». За «Крефельд» выступают пятеро россиян: вратарь Сергей Белов, защитник Даниил Валитов, нападающие Никита Шацкий, Иван Петраков и Артур Тянулин.
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