Потрясающий сейв Прайса, сохранивший шансы «Монреаля» в матче с «Вегасом». Видео
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В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.
На 5-й минуте третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Вегаса» форварды «рыцарей» Алекс Так и Макс Пасиоретти убежали в контратаку «два в одного». Пасиоретти пасом вывел Така на пустые ворота. Нападающий бросил в касание, но Кэри Прайс успел переместиться и щитком отбить шайбу, сохранив шансы «Монреаля» на спасение.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.
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