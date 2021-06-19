Тренер «Монреаля» — об игре Прайса: он дал нам шанс. Но не хочу превращать это в привычку

Тренер «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон поделился мнением о победе в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1). Он впервые исполнял обязанности главного тренера на уровне НХЛ, так как Доминик Дюшарм был вынужден пропустить встречу из-за положительного теста на коронавирус.



«Естественно, я думал, что свой первый шанс руководить скамейкой в матче НХЛ получу в каком-нибудь выставочном матче. Вместо этого получил его в матче третьего раунда плей-офф, да ещё с овертаймом. Довольно волнующий опыт, что там говорить. Я невероятно рад и горд за ребят и, конечно, испытываю большое облегчение за Дома.



Мы слышали, что игроки «Вегаса» говорили о необходимости лучше начинать матч — и, нужно отдать им должное, сумели это сделать. Понимаю, что счётчик бросков в первых двух периодах выглядел диковато (30:8 в пользу «Вегаса». — Прим. «Чемпионата»), но по большей части мы не так уж плохо отжимали их к периметру.



Стопроцентных голевых моментов у соперников был минимум, и с большей их частью Кэри справился блестяще. Именно он дал нам шанс заиграть в свой хоккей. В ходе матча мы выглядели всё лучше и свой лучший отрезок провели в овертайме. В некоторых матчах Кэри приходится давать нам этот шанс, но не хотелось бы превращать это в привычку», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.