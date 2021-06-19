Тренер «Монреаля» — об игре Прайса: он дал нам шанс. Но не хочу превращать это в привычку

Тренер «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон поделился мнением о победе в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1). Он впервые исполнял обязанности главного тренера на уровне НХЛ, так как Доминик Дюшарм был вынужден пропустить встречу из-за положительного теста на коронавирус.
«Естественно, я думал, что свой первый шанс руководить скамейкой в матче НХЛ получу в каком-нибудь выставочном матче. Вместо этого получил его в матче третьего раунда плей-офф, да ещё с овертаймом. Довольно волнующий опыт, что там говорить. Я невероятно рад и горд за ребят и, конечно, испытываю большое облегчение за Дома.
Мы слышали, что игроки «Вегаса» говорили о необходимости лучше начинать матч — и, нужно отдать им должное, сумели это сделать. Понимаю, что счётчик бросков в первых двух периодах выглядел диковато (30:8 в пользу «Вегаса». — Прим. «Чемпионата»), но по большей части мы не так уж плохо отжимали их к периметру.
Стопроцентных голевых моментов у соперников был минимум, и с большей их частью Кэри справился блестяще. Именно он дал нам шанс заиграть в свой хоккей. В ходе матча мы выглядели всё лучше и свой лучший отрезок провели в овертайме. В некоторых матчах Кэри приходится давать нам этот шанс, но не хотелось бы превращать это в привычку», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 19 июня 2021
-
12:29
-
12:18
-
11:56
-
11:29
-
11:19
-
10:45
-
10:26
-
10:11
-
09:49
-
09:38
-
09:18
-
08:56
-
08:37
-
06:26
-
06:19
-
03:09
- 18 июня 2021
-
23:13
-
22:24
-
21:57
-
21:28
-
20:57
-
20:37
-
20:15
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:47
-
18:38
-
18:02
-
17:41
-
17:01
-
16:58
-
16:29
-
16:21
-
15:46