Хедман: «Тампа» не была похожа на себя во втором периоде

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом полуфинальном матче серии Кубка Стэнли (2:3, 2-2).



«Мы были не похожи на себя во втором периоде. В третьем добавили, но было поздно.



В любом случае, не всё в этом матче было плохо. Мы возвращаемся домой и там должны показать свой хоккей на протяжении всех 60 минут», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.



В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф — 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнения Райана Макдоны.

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