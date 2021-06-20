Макдона прокомментировал сейв защитника «Айлендерс» Пулока на 60-й минуте

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал сейв защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Райана Пулока на 60-й минуте четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:3, 2-2).



«Кучеров сделал невероятный пас, я был один и просто пытался что-то выжать из этой ситуации.



Шайба уже шла в ворота, но их защитник совершил какой-то прыжок отчаяния и сделал сумасшедший блок», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

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В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 30 бросков. В ходе встречи «островитяне» вели 3:0, но «молниям» удалось отыграть две шайбы. За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон. На последних секундах гости могли восстановить равновесие и перевести игру в овертайм, но защитник «Айлендерс» Райан Пулок совершил шикарный сейв после броска в исполнения Райана Макдоны.