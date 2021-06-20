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Каррье: «Вегас» имеет отличную пару вратарей. У команды есть 100% уверенность в обоих

Каррье: «Вегас» имеет отличную пару вратарей. У команды есть 100% уверенность в обоих
Никита Паглазов
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Уильям Каррье поделился мнением о вратарях команды — Марке-Андре Флёри и Робине Ленере.

«У нас отличная пара вратарей. Они оба могут сыграть на отличном уровне. Очевидно, что Флёри был горяч. Что бы ни произошло, я думаю, что у команды есть 100-процентная уверенность во всех, кто находится в воротах», – цитирует Каррье официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Флёри может остаться в запасе в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Ленер рассматривается как основная кандидатура в ворота «Вегаса» на следующую игру, которая состоится в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Напомним, в третьей игре «Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. Шайбу забросил Джош Андерсон.

В сезоне-2020/2021 Флёри сыграл в 36 играх регулярного чемпионата, одержал победу в 26 матчах, имея процент отражённых бросков 92,8%. В плей-офф голкипер провёл 15 встреч, выиграв девять игр и отразив 92,1% бросков.

Ленер сыграл 19 игр в регулярном сезоне-2020/2021, одержав победу в 13 матчах, и имеет процент отражённых бросков 91,3%. В плей-офф голкипер провёл один матч, уступив в нём и отразив 81,1% бросков.

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