Руководитель «Авангарда» сообщил о сроках начала игры на новой арене

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о целях при приходе в клуб, плюсах пребывания в Балашихе и сроках возвращения на «Арену Омск».



«В «Авангарде» поставили перед собой задачу выстроить стратегию развития клуба, которой у него не было. Что мы хотим видеть через три года, через пять, через десять? Сердцевина стратегии – развитие клуба за счёт собственных воспитанников. Для этого нужна хорошая школа – самые талантливые из них будут обучаться в академии клуба. Соответственно, нужен сильный бренд, чтобы люди знали, что такое «Авангард». Часть стратегии мы реализовали, открыв академию в Омске и её филиал в Балашихе.



Игра в Балашихе? Логистика стала проще – летать на матчи из Москвы гораздо легче и дешевле, чем из Омска.

В плане выручки от продажи билетов мы, безусловно, потеряли, но в то же время приобрели новую лояльную аудиторию. Так что при всех очевидных минусах и трагичности ситуации в плане развития бренда и вывода его на федеральный уровень в вынужденном переезде можно найти и положительные моменты. Хотя мы, безусловно, с нетерпением ждём возвращения команды в Омск, так как «Авангард» должен играть дома.



Ставим задачу начать сезон-2022/2023 на новой арене. Стратегия развития КХЛ предполагает, что домашняя арена должна вмещать не менее 12 тыс. зрителей, такие параметры мы и заложили. В Омске хоккей любят, поэтому в теории могли бы построить и 20-тысячник, но нет финансовых возможностей. Ещё одна причина того, что остановились на 12 тыс.: дворец большей вместимости предполагает и увеличенный размер общей территории, а новая арена строится на месте старой», — приводит слова Крылова «Большой спорт».