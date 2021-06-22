Василевский уступает только Хабибулину по шат-аутам за «Тампу» в одном плей-офф НХЛ

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.
Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв, оформив третий шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Василевский уступает только своему соотечественнику Николаю Хабибулину по шат-аутам за «Тампу» в одном розыгрыше плей-офф. 17 лет назад Николай пять раз оставлял ворота «молний» в неприкосновенности в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
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