Василевский находится в шаге от повторения рекорда «Тампы» по шат-аутам в плей-офф НХЛ

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.

Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв, оформив третий шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности за карьеру в плей-офф НХЛ в активе российского вратаря стало четыре матча на ноль, что является третьим результатом в истории «молний». Василевский находится в шаге от повторения рекорда «Тампы» по шат-аутам в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Николаю Хабибулину и Бену Бишопу, которые оставляли свои ворота в неприкосновенности в пяти кубковых матчах.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 13 сейвов из 16 бросков. В конце первого периода Варламова заменил Илья Сорокин, сделавший 19 сейвов из 24 бросков.