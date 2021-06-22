В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.
Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв, оформив третий шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В общей сложности за карьеру в плей-офф НХЛ в активе российского вратаря стало четыре матча на ноль, что является третьим результатом в истории «молний». Василевский находится в шаге от повторения рекорда «Тампы» по шат-аутам в плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Николаю Хабибулину и Бену Бишопу, которые оставляли свои ворота в неприкосновенности в пяти кубковых матчах.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 13 сейвов из 16 бросков. В конце первого периода Варламова заменил Илья Сорокин, сделавший 19 сейвов из 24 бросков.
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