Дебур: мы играли на плохой скорости. Успеха таким образом не добиться

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:4, 2-3).



«Тяжело объяснить случившееся. Мы играли на плохой скорости, ничего не получалось. Стоит отдать должное сопернику. Они сегодня провели качественный гостевой матч. Ну и быстрый пропущенный гол совсем не облегчил нашу задачу. Мы показали, что успеха таким образом не добиться», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.



В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.



Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.

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