«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.

Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.

В другом полуфинальном противостоянии встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время счёт в серии 3:2 в пользу «Лайтнинг» (последний матч «Тампа» выиграла со счётом 8:0), шестой матч серии пройдёт 24 июня.