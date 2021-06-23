«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Стэнли
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В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.
Ранее в серии «Канадиенс» одержали две победы с одинаковым счётом 3:2, а «Голден Найтс» выигрывали со счётом 4:1 и 2:1. Шестой матч серии состоится 25 июня.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
23 июня 2021, среда. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Андерсон, Байрон) – 08:45' (5x5) 0:2 Стаал (Судзуки, Тоффоли) – 26:32' (5x5) 0:3 Кофилд (Перри, Судзуки) – 29:49' (5x4) 1:3 Пасиоретти (Руа) – 44:09' (5x5) 1:4 Судзуки (Тоффоли) – 58:54' (en)
В другом полуфинальном противостоянии встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». В настоящее время счёт в серии 3:2 в пользу «Лайтнинг» (последний матч «Тампа» выиграла со счётом 8:0), шестой матч серии пройдёт 24 июня.
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