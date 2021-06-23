Источник: «Ак Барс» подписал контракты с двумя хоккеистами «Гомеля»
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Генеральный директор «Гомеля» Алексей Скурковский рассказал о том, что форварды Нассер Субхи и Олег Качеловский отправились в систему «Ак Барса», сообщает «Белорусский хоккей».
В прошедшем регулярном сезоне белорусской Экстралиги 19-летний Качеловский провёл 48 матчей и набрал 11 очков: забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф у хоккеиста три набранных очка (2+1) в 16 встречах.
Нассер Субхи провёл в регулярке 45 игр и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф игрок отметился одним голом в 16 матчах.
По итогам прошлого сезона «Гомель» заняла третье место в таблице регулярного чемпионата Беларуси. В плей-офф клуб дошёл до финала, где уступил минской «Юности» 0-4.
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