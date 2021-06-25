Генменеджер «Сиэтла» — о назначении Хэкстола: возможно, переход в НХЛ был чересчур резким

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал назначение Дэйва Хэкстола на пост главного тренера клуба.



«У него есть опыт. Возможно, его переход из студенческого хоккея сразу в НХЛ был чересчур резким, но сейчас за его плечами шесть сезонов в нашей лиге.



Он работал с разными специалистами, многому научился. Так что в этом плане у нас нет никаких опасений. Нас полностью устраивает его хоккейное резюме.



Мне нравится, как он доносит до других свои мысли. Я знаю, что ему совсем не всё равно, что происходит с игроками. Есть ощущение, что он готов ко второму шансу», — приводит слова Фрэнсиса официальный сайт НХЛ на русском языке.



Хэкстол был помощником тренера «Торонто Мэйпл Лифс» последние два сезона. До этого он четыре сезона проработал главным тренером «Филадельфии Флайерз». Под его руководством команда дважды вылетела в первом раунде плей-офф.

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