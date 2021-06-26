Спортивный директор «Мангейма»: с нами Исхаков сделает самый важный шаг на пути к НХЛ

Спортивный директор «Мангейма» Жан-Аксель Алаваар поделился мнением о подписании контракта с российским форвардом Русланом Исхаковым.

«Это особая честь для нас, и мы очень гордимся тем, что Руслан выбрал «Мангейм». Убеждён, что вместе с нами он сделает, пожалуй, самый решительный шаг на пути к НХЛ.

Руслан — молодой, чрезвычайно талантливый игрок, который отлично катается, умеет читать и направлять игру, всегда следит за своими товарищами по команде, но сам опасен для ворот соперника. Я уверен, что нам будет очень хорошо с ним и что его ждёт большое будущее», — цитирует спортивного менеджера «Мангейма» Жан-Акселя Алаваара официальный сайт немецкой команды.

Напомним, Исхаков подписал однолетний контракт с «Мангеймом», выступающим в чемпионате Германии.