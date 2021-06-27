Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023
Поделиться
Польская хоккейная лига может стать международной, начиная с сезона-2022/23.
«Мы открыты для команд из других стран, но их общее количество может составлять лишь до 50% от клубов местного чемпионата. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет», – цитирует президента Польского хоккейного союза Мирослава Минкина Hokej.net.
Сообщается, что в участии в чемпионате Польши заинтересованы клубы из Литвы, Украины, а также чешский «Торакс» из Порубы.
В прошедшем розыгрыше в чемпионате Польши приняли участие 10 команд. Победителем турнира стал «Ястшембе», переигравший в финале плей-офф «Краковию» из Кракова (4-1).
Комментарии
- 27 июня 2021
-
14:08
-
13:47
-
13:37
-
13:03
-
12:53
-
11:50
-
10:45
-
10:29
-
10:03
-
09:49
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:31
-
03:36
-
00:00
- 26 июня 2021
-
23:23
-
23:04
-
22:45
-
22:19
-
21:03
-
20:30
-
20:15
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:38
-
17:58
-
17:47
-
17:16
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:55
-
15:35
Партнерский контент