Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023

Польская хоккейная лига может стать международной, начиная с сезона-2022/23.



«Мы открыты для команд из других стран, но их общее количество может составлять лишь до 50% от клубов местного чемпионата. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет», – цитирует президента Польского хоккейного союза Мирослава Минкина Hokej.net.



Сообщается, что в участии в чемпионате Польши заинтересованы клубы из Литвы, Украины, а также чешский «Торакс» из Порубы.

В прошедшем розыгрыше в чемпионате Польши приняли участие 10 команд. Победителем турнира стал «Ястшембе», переигравший в финале плей-офф «Краковию» из Кракова (4-1).