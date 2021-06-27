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Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023

Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023
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Польская хоккейная лига может стать международной, начиная с сезона-2022/23.

«Мы открыты для команд из других стран, но их общее количество может составлять лишь до 50% от клубов местного чемпионата. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет», – цитирует президента Польского хоккейного союза Мирослава Минкина Hokej.net.

Сообщается, что в участии в чемпионате Польши заинтересованы клубы из Литвы, Украины, а также чешский «Торакс» из Порубы.

В прошедшем розыгрыше в чемпионате Польши приняли участие 10 команд. Победителем турнира стал «Ястшембе», переигравший в финале плей-офф «Краковию» из Кракова (4-1).

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